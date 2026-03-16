Самая масштабная в мире футбольная тренировка прошла на площади Сокало в Мехико. Она длилась 40 минут,..

9500 человек поучаствовали в футбольной тренировке в Мехико и побили рекорд Гиннесса

Самая масштабная в мире футбольная тренировка прошла на площади Сокало в Мехико. Она длилась 40 минут, и в ней участвовали 9500 человек. Рекорд включили в Книгу Гиннесса.

[участница мероприятия]:

«Побить рекорд Гиннесса очень приятно. Просто здорово быть частью всего этого». [участница мероприятия]:

«Это что-то новое для меня. Я люблю спорт. Ещё приятнее и интереснее им заниматься в окружении стольких людей».

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Предыдущий рекорд был установлен в Сиэтле в 2025 году. Там в массовой тренировке участвовали 1038 человек.

Сейчас Мексика проводит спортивные мероприятия в связи с предстоящим Чемпионатом мира по футболу. Он пройдёт с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Причём Мексика примет Кубок мира в третий раз. До этого турниры проходили в 70-м и 86-м годах.

Короткая ссылка на эту страницу: