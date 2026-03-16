Лягушка, вымершая из-за грибкового заболевания, возвращается в водно-болотные угодья в Австралии

Дата загрузки: 2026-03-16
В водно-болотные угодья в пригороде Канберры возвращаются золотистые квакши. Сорок лет назад этих лягушек здесь объявили вымершими. Причиной гибели стал хитридиомикоз. Это инфекционное грибковое заболевание поражает амфибий.
Специалистом пришлось искать возможности вернуть популяции лягушек в дикую природу. Сейчас они уже обитают по всей Австралийской столичной территории.
[Саймон Клулоу, исследователь]:
«Нам пришлось мыслить нестандартно, поскольку причиной сокращения численности этих лягушек и многих других ей подобных стала инвазивная болезнь».
Исследователи создали рядом с водоёмами специальные бассейны с солоноватой водой.
[Саймон Клулоу, исследователь]:
«Мы установили эти спа-бассейны, солёные пруды-спутники, вокруг водно-болотных угодий. И лягушки с удовольствием ими пользуются, а патогену это не нравится. Распространение инфекции блокируется».
Также победить заболевание помогают так называемые тёплые зоны отдыха из тёмных кирпичей, защищённых органическим стеклом. Лягушки забираются на них и греются.
[Джаррод Сопневски, биолог]:
«Как только температура достигает 28 градусов, этот грибок погибает. Зато лягушкам очень нравится такая температура».
Водно-болотное угодье в пригороде Канберры занимает примерно 10 000 квадратных метров. Сейчас сюда впервые выпускают золотистых квакш, выращенных в неволе и вакцинированных от хитридиомикоза. Лягушек также чипировали. Биологи надеются, что они выживут и дадут новые поколения квакш, устойчивых к грибковому заболеванию.
