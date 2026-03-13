Наводнения в Австралии: погибли китайские туристы

Наводнения на востоке Австралии приносят человеческие жертвы. Полиция обнаружила два тела во время поисков китайских туристов,..
Дата загрузки: 2026-03-13
Наводнения на востоке Австралии приносят человеческие жертвы. Полиция обнаружила два тела во время поисков китайских туристов, пропавших без вести в пострадавшем регионе. Об этом сообщают австралийские СМИ со ссылкой на полицию.
Предположительно, тела принадлежат пропавшим. Их нашли внутри автомобиля.
В заявлении полиции говорится, что пропавшие туристы – это 26-летний мужчина и 23-летняя женщина. Они направлялись в Северный Бернетт в Квинсленде, примерно в 380 км к северо-западу от Брисбена, столицы штата.
В некоторых районах Квинсленда и Северной территории сохраняются предупреждения о сильных наводнениях. Местные реки вышли из берегов из-за непрекращающихся дождей. Некоторые сельские города остаются отрезанными от внешнего мира. Сотни жителей были вынуждены эвакуироваться.
Сезон дождей в Австралии длится с ноября по апрель. Сопутствующие наводнения ежегодно приносят человеческие жертвы.
