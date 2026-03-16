Желающих бесплатно поесть после окончания поста в Карачи стало намного больше

Это бесплатный ифтар в Карачи – крупнейшем городе Пакистана. Так называют трапезу после окончания поста во время Рамадана. Уже традиционно её бесплатно устраивают в крупных городах страны местные благотворительные организации.

Уличная трапеза рассчитана на малоимущих, а также на тех, кто после работы не успевает вовремя добраться до дома на ифтар с семьёй. Временные столики и коврики размещают вдоль дорог.

При этом теперь здесь желающих бесплатно поесть больше, чем обычно. Всё дело в росте цен на топливо и основные продукты питания на фоне войны в Иране.

[Мухаммад Рамзан Чипа, социальный работник]:

«После роста цен мы наблюдаем огромную толпу, огромный наплыв людей за столами».

Не пропусти самое интересное! Подписаться

На прошлой неделе цены на бензин в Пакистане выросли на 55 рупий и превысили 320 рупий. Это 1 доллар 15 центов США за литр.

[житель Карачи]:

«Посмотрите на инфляцию. Если сейчас пойти на улицу, то придётся заплатить как минимум 1000-1500 за ифтар на двоих. Из-за инфляции мы приходим есть сюда». [житель пригорода Карачи]:

«Я ехал домой, живу в Коранге. Я увидел это место, и оно показалось мне подходящим и приятным, поэтому я сел здесь на ифтар».

Пакистан с населением в 240 миллионов человек – преимущественно мусульманская страна. Более 90 процентов жителей здесь исповедуют ислам.

Короткая ссылка на эту страницу: