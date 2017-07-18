Учёные пошлют к Меркурию космические аппараты

Nasa/ESA

В Европейском центре космических исследований в Нордвейке завершается тестирование межпланетных станций BepiColombo. Все проверки пройдены успешно, и в будущем году два таких аппарата отправятся к Меркурию.

Миссию совместно подготовили специалисты Европейского космического агентства и Японского агентства аэрокосмических исследований.

[Йоханнес Бенкхофф, сотрудник ЕКА]:

«Изучение Меркурия даст нам важные знания, которые помогут лучше понять наше происхождение и то, как образовалась Солнечная система, как формировалась и развивалась Земля».

Меркурий – ближайшая к Солнцу планета. Расстояние между небесными телами примерно 58 миллионов километров. Полный оборот вокруг светила планета делает за 88 земных суток.

Станции BepiColombo строили таким образом, чтобы они могли выдержать температуру, превышающую 350 градусов по Цельсию.

Над созданием одного аппарата работали европейские специалисты, а другого – японские. Они будут выполнять различные миссии.

Европейская межпланетная станция будет изучать поверхность и внутреннее строение Меркурия, а также составит карту электромагнитных волн. Японский аппарат займётся исследованием магнитосферы планеты.

[Хадзимэ Хаякава, японский учёный]:

«Наша главная цель – исследовать окружающую среду вокруг Меркурия и взаимодействие солнечного ветра с его атмосферой».

Перелётный модуль с двумя межпланетными станциями на борту стартует в октябре будущего года. До Меркурия он долетит в 2025-м.