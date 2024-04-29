На выставке в Токио показали, какой может стать жизнь в 2050 году

Какой станет жизнь в 2050 году? Видение этого представляют на технологической выставке в Токио. Например, в..
Дата загрузки: 2024-04-29
«В детстве мы часто смотрели аниме с роботами-трансформерами. Мы думали, что они станут реальностью, но этого не произошло. Поэтому мы решили создать их сами».
У этого трансформера двигается только верхняя часть. К следующему году компания хочет создать электрический автомобиль-трансформер. Он будет размером с малолитражку.[Кэндзи Исида, директор компании Brave Robotics]:
«Мы надеемся, что в будущем его можно будет использовать в чрезвычайных ситуациях. Например, если случится пожар, он сможет добраться туда и помочь людям. А в случае стихийного бедствия он сможет доехать до нужного места по дороге, а там уже трансформируется в гуманоида и придёт на помощь».
Аэротакси также могут стать привычным транспортом.[Юки Хорие, сотрудник компании ANA Holdings]:
«Аэротакси будет работать на электродвигателях, питающихся от аккумуляторов. Благодаря этой технологии летающие аппараты стали намного тише».
Летающие такси разрабатывают во многих странах. Но пока для их внедрения много препятствий.
А вот с дронами дела обстоят иначе. Их давно используют для доставки товаров и помощи в чрезвычайных ситуациях.[Ёсихиро Хирата, директор и инженер компании R2]:
«Думаю, к 2050 году дроны будут летать во многих местах. Они уже летают сегодня, но ещё есть разные препятствия, такие как невозможность летать в городах. Это небезопасно, поскольку заряда батареи хватает ненадолго. Но надеюсь, через 26 лет эти проблемы разрешатся».
На выставке также представили необычное транспортное средство в виде черепахи.
Мероприятие проходит в Национальном музее передовой науки и технологий.
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