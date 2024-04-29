Какой станет жизнь в 2050 году? Видение этого представляют на технологической выставке в Токио. Например, в..

На выставке в Токио показали, какой может стать жизнь в 2050 году

Какой станет жизнь в 2050 году? Видение этого представляют на технологической выставке в Токио. Например, в одной компании считают, что трансформеры станут обычным явлением. [Кэндзи Исида, директор компании Brave Robotics]:«В детстве мы часто смотрели аниме с роботами-трансформерами. Мы думали, что они станут реальностью, но этого не произошло. Поэтому мы решили создать их сами».

У этого трансформера двигается только верхняя часть. К следующему году компания хочет создать электрический автомобиль-трансформер. Он будет размером с малолитражку.

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[Кэндзи Исида, директор компании Brave Robotics]:«Мы надеемся, что в будущем его можно будет использовать в чрезвычайных ситуациях. Например, если случится пожар, он сможет добраться туда и помочь людям. А в случае стихийного бедствия он сможет доехать до нужного места по дороге, а там уже трансформируется в гуманоида и придёт на помощь».

Аэротакси также могут стать привычным транспортом.

[Юки Хорие, сотрудник компании ANA Holdings]:«Аэротакси будет работать на электродвигателях, питающихся от аккумуляторов. Благодаря этой технологии летающие аппараты стали намного тише».

Летающие такси разрабатывают во многих странах. Но пока для их внедрения много препятствий.

А вот с дронами дела обстоят иначе. Их давно используют для доставки товаров и помощи в чрезвычайных ситуациях.

[Ёсихиро Хирата, директор и инженер компании R2]:«Думаю, к 2050 году дроны будут летать во многих местах. Они уже летают сегодня, но ещё есть разные препятствия, такие как невозможность летать в городах. Это небезопасно, поскольку заряда батареи хватает ненадолго. Но надеюсь, через 26 лет эти проблемы разрешатся».

На выставке также представили необычное транспортное средство в виде черепахи.

Мероприятие проходит в Национальном музее передовой науки и технологий.

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