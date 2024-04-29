Израиль согласился выслушать опасения и предложения США, прежде чем начать вторжение в приграничный город Рафах в..

Израиль обещает советоваться с США перед нападением на Рафах в Газе

Израиль согласился выслушать опасения и предложения США, прежде чем начать вторжение в приграничный город Рафах в Газе. Об этом сообщил официальный представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби.

Ранее высокопоставленный представитель израильского Министерства обороны сказал, что израильские военные готовы эвакуировать палестинское гражданское население из Рафаха и атаковать там боевиков ХАМАС.

Между тем, в мире всё громче звучат опасения по поводу гуманитарной катастрофы в анклаве. Вашингтон заявил, что не может поддержать операцию в Рафахе без соответствующего гуманитарного плана.

На этой неделе регион посетит Госсекретарь США Энтони Блинкен. По словам Кирби, он будет продолжать добиваться временного прекращения огня, которое Вашингтон хочет продлить как минимум на шесть недель.

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Между тем, делегация ХАМАС посетит Каир для переговоров, направленных на обеспечение прекращения огня.

Тем временем, как заявляют израильские военные, объём гуманитарной помощи, поступающей в Газу, увеличат. По их словам, они используют новые коридоры, включая морской порт и пограничные переходы.

[Даниэль Хагари, представитель армии Израиля]:«Еда, вода, медикаменты, оборудование для жилья и другая помощь – в Газу поступает больше, чем когда-либо прежде».

Кроме того, американская благотворительная организация World Central Kitchen заявила, что возобновит свою деятельность в секторе Газа. Месяц назад семь её работников были убиты в результате авиаудара Израиля.

А в самом Израиле продолжаются протесты с требованием от правительства Биньямина Нетаньяху договориться с боевиками об освобождении заложников. Эта группа перекрыла главную магистраль в Тель-Авиве. Люди скандируют «Верните всех домой».

А это другая акция в городе. Тысячи людей требуют срочно заключить сделку с ХАМАС, чтобы вернуть близких живыми.

Недавно группировка опубликовала новое видео, на котором видно двух израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа после атаки 7 октября. Двое мужчин, 64-летний и 47-летний, просят, чтобы их освободили.

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