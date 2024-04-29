Императорские пингвины под угрозой: льда всё меньше

Быстрая потеря льда в Антарктиде, которая началась в 2016 году, оказывает разрушительное воздействие на императорских пингвинов...

Быстрая потеря льда в Антарктиде, которая началась в 2016 году, оказывает разрушительное воздействие на императорских пингвинов.

Эти птицы используют территории изо льда для спаривания и выращивания птенцов. Однако птенцы часто падают в воду до того, как у них развиваются водонепроницаемые перья. В итоге они гибнут от переохлаждения или тонут.

В этом году пострадало уже 14 колоний. За весь прошлый год – 19. Как сообщает Британская антарктическая служба в новом отчёте, это происходит из-за рекордной потери морского льда.

Исследователь Питер Фретвелл говорит, что это скажется на популяции самых крупных пингвинов в мире. По его словам, в прошлом году полностью погибли птенцы в пяти колониях. В этом году ситуация может быть ещё хуже.

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[Питер Фретвелл, исследователь]:«В этом году мы очень обеспокоены, потому что состояние морского льда ещё хуже, чем в прошлом году. Мы обнаружили, что пострадали многие колонии, в общей сложности около 14».

По оценкам Фретвелла, с 2018 года таким образом пострадало от 10 до 20% гнездящейся популяции.

[Питер Фретвелл, исследователь]:«Императорские пингвины – действительно уникальное животное. Это единственная птица, которая размножается на морском льду Антарктиды. Сейчас морской лёд только замёрз, каждый год вокруг Антарктиды море замерзает, и это даёт пингвинам платформу для размножения. Она должна быть устойчивой и неповреждённой до тех пор, пока птенцы не вылупятся, не вырастут и не обрастут водонепроницаемыми перьями».

По словам Фретвелла, в Антарктиде наступает осень. Температура в ближайшие месяцы будет иметь решающее значение для выживания птенцов в этом году.

[Питер Фретвелл, исследователь]:«В Антарктиде сейчас осень, морской лёд будет формироваться где-то в апреле-мае. И это будет стабильная платформа».

Выращивание птенцов продолжается до декабря. При этом учёные отмечают, из-за изменения климата антарктического льда будет становиться всё меньше и меньше.

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