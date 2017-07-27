27 июля 2017

Нижнюю Саксонию затопило в результате ливня

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Наводнения обрушились на города в немецкой земле Нижняя Саксония. Это последствия ливня, который не прекращался несколько дней.

Обычно узкие речки превратились в широкие потоки. Затоплены гаражи, подвалы и некоторые жилые дома. Местные жители к таким бедствиям не привыкли.

[жительница Зильштедта]:
«Никому такого не пожелаю. Видите: вода продолжает прибывать. Этому нет конца, и ничего нельзя сделать. Очень тяжело».

Это город Зильштедт с населением в 40 тысяч человек. Здесь пришлось проводить частичную эвакуацию.

[жительница Зильштедта]:
«Я собрала чемодан на случай, если это повторится. Мы были на грани эвакуации. Людей из вон того дома эвакуировали, но мы, слава богу, смогли остаться дома. Всё это просто ужасно».

Как сообщают немецкие СМИ, соседние с Зильштедтом города также пострадали.

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