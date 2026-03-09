Таможенное мошенничество становится всё более заметной проблемой в аэропорту бельгийского Льежа. Это второй по величине грузовой..

Один из крупнейших грузовых аэропортов Европы борется с таможенным мошенничеством

Таможенное мошенничество становится всё более заметной проблемой в аэропорту бельгийского Льежа. Это второй по величине грузовой аэропорт в Европе и одни из основных ворот в ЕС для ритейлеров за пределами блока.

Руководство воздушной гавани сообщает, что в прошлом году число случаев мошенничества резко возросло, поскольку аэропорт наводнили посылки от китайских ритейлеров, таких как Shein и Temu.

[Кристиан Вандеварен, глава Таможенного управления Бельгии]:

«Я бы сказал, что только в Бельгии потери таможенных сборов достигают 4-5 миллиардов евро в год. На европейском уровне речь идет о 40 миллиардах или около того. Так что это большой урон для таможенных доходов».

Европейский Союз требует от таможенников проверять больше посылок, а правительство Бельгии выделило деньги на совершенствование систем проверки.

Количество деклараций на мелкие посылки в аэропортах выросло с 3,5 миллионов в день в 2025 году до 4,7 миллиона в январе 2026 года.

[Кристиан Вандеварен, глава Таможенного управления Бельгии]:

«В целом, когда мы проводим проверки, в среднем в 30% случаев есть нарушения. В таможенной сфере 30% – это высокий показатель. Но если речь о контрафакте, его процент намного выше, причём в прошлом году наблюдался значительный рост».

Чиновники говорят, что трудно подсчитать, сколько посылок содержат контрафакт или нарушают таможенные пошлины. Они отмечают, что таможенники часто находят в посылках самые разные запрещённые товары: от наркотиков и виагры до поддельных айфонов.

При этом считается, что процент нарушений ещё выше. Однако таможня в Льеже может проверить лишь малую часть всех посылок, проходящих через аэропорт.

