1500 кофейных деревьев высадили на крупнейшей в мире городской кофейной плантации в Бразилии

Полторы тысячи саженцев кофейных деревьев высадили в Сан-Паулу. Этот зелёный оазис – крупнейшая в мире городская..

Полторы тысячи саженцев кофейных деревьев высадили в Сан-Паулу. Этот зелёный оазис – крупнейшая в мире городская кофейная плантация. За саженцами будут наблюдать исследователи. Они изучают способность кофейных деревьев противостоять погодным катаклизмам и вредителям.

Почти сто лет назад в Сан-Паулу основали Биологический институт, чтобы найти метод борьбы с вредителями на кофейных деревьях. Сейчас также актуальной проблемой стала засуха.

Специалисты изучают растения на плантации в районе Вила-Мариана на северо-востоке города. Здесь, помимо новых саженцев, растёт более 2000 кофейных деревьев.

Только что высаженные растения устойчивы к вредителям и кофейной ржавчине. Также есть сорта, которые хорошо переносят дефицит влаги. Все эти виды получили в ходе экспериментов.

[Харуми Ходзё, инженер-агроном]:

«Мы знаем, что изменение климата и нехватка воды – это проблема нашего будущего. Если мы сможем справиться с недостатком влаги с помощью сбора дождевой воды, чтобы использовать не истощённую воду, а ту, что собрали, думаю, это будет замечательно».

Бразилия – ведущий мировой производитель кофе вида арабика, а также второй по величине производитель кофе канефора, к которому относятся такие разновидности, как робуста и конилон.

