Резкий рост цен на нефть вызвал обвал на фондовых рынках Азии

В понедельник фондовые рынки Азии обвалились на фоне резкого роста цен на нефть из-за конфликта с Ираном.

Стоимость международного эталонного сорта нефти Brent взлетела более чем на 20% в начале азиатских торгов, достигнув отметки в 114 долларов за баррель. Это самый большой дневной прирост с начала пандемии в 2020 году.

Это угрожает повысить стоимость жизни, а возможно, и процентные ставки по всему миру.

Японский индекс Nikkei упал более чем на 7%, также сократившись на 5,5% на прошлой неделе. А южнокорейский Kospi снизился примерно на 8%, потеряв на прошлой неделе более 10%.

Похоже, что распродажа продолжится и на американском рынке, поскольку резко снизились фьючерсы на S&P и Nasdaq.

Инвесторы опасаются, что риск роста инфляции затруднит смягчение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы.

В понедельник Иран назначил Моджтабу Хаменеи преемником своего отца Али Хаменеи на посту верховного лидера. Это говорит о том, что сторонники жёсткой линии по-прежнему прочно удерживают власть в Тегеране.

Пока боевые действия продолжаются, а нефтяные танкеры приостановили рейсы через Ормузский пролив, инвесторы готовятся к длительному периоду роста цен на энергоносители.

По словам одного из экономистов JPMorgan, в случае более масштабного и затяжного конфликта цена на нефть может подняться выше 120 долларов за баррель и создать риск глобальной рецессии.

