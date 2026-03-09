В Иране новый Верховный лидер – Моджтаба Хаменеи

В Иране избрали нового Верховного лидера. Им стал Моджтабу Хаменеи. Это сын аятоллы Али Хаменеи, который..

В Иране избрали нового Верховного лидера. Им стал Моджтабу Хаменеи. Это сын аятоллы Али Хаменеи, который 28 февраля был убит в результате американо-израильских авиаударов. По данным иранских СМИ, нового лидера избрал специальный государственный орган Ирана – Совет экспертов.

Аналитики говорят, что Моджтаба – священнослужитель среднего звена, который накопил влияние при своем отце, став ключевой фигурой в силовых структурах.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что не поддерживает кандидатуру Моджтабы Хаменеи, и что нового лидера Ирана должны выбрать с его согласия.

В воскресенье Трамп заявил ABC News: «Если он не получит нашего одобрения, он долго не продержится».

Трамп также сказал, что требует от Ирана «безоговорочной капитуляции». Однако спикер иранского парламента заявил, что Тегеран не стремится к прекращению огня и накажет агрессоров.

Израиль также ещё до объявления нового лидера пригрозил нанести удар по любому избранному кандидату.

Боевые действия американо-израильской кампании против Ирана обострились.

Израиль расширил свои удары по Ирану, включив в них топливные склады. Тем временем иранские беспилотники и ракетные войска продолжают наносить удары по странам региона, включая Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовскую Аравию и Объединённые Арабские Эмираты.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его правительство продолжит наступление и будет наносить удары по иранским правителям «без пощады».

Кроме того, израильские военно-воздушные и наземные силы сообщили об ударах по десяткам целей «Хезболлы» по всему Ливану. Более 100 000 ливанцев покинули свои дома, поскольку израильские силы издали приказы об эвакуации из некоторых районов страны.

