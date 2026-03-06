Новая Зеландия готовится добывать «сверхгорячую» энергию из недр Земли

Новая Зеландия намерена начать добычу геотермальной энергии из глубин земной коры. Первый этап – испытательное бурение на глубину до пяти километров. Он запланирован на 2027 год. А подача электроэнергии в национальную сеть возможна к 2040-му.

Речь идёт о так называемой «сверхгорячей» воде. При температуре выше 374 градусов Цельсия и давлении более 220 баров она переходит в сверхкритическое состояние. В этом виде она переносит значительно больше энергии, чем при традиционной геотермальной генерации.

Испытательный полигон создают на Северном острове. Оператором площадки выступит компания Mercury Energy. Перед началом бурения учёные отрабатывают технологии на первом в мире глубоком геотермальном симуляторе, который недавно полностью ввели в эксплуатацию.

[Брюс Маунтин, менеджер экспериментальной лаборатории]:

«Это довольно сложно, потому что эти жидкости имеют очень высокую температуру и давление, и они могут быть довольно агрессивными».

Проект реализуется при участии государственных геологов и энергетической отрасли. Специалисты рассчитывают, что освоение технологии откроет доступ к значительно большему энергетическому потенциалу по сравнению с существующими геотермальными станциями.

[Роб Рэнкин, руководитель проекта Mercury Energy]:

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

«Если мы сможем добиться успеха в этом проекте и преодолеть технические трудности, то фактически откроем невероятный энергетический потенциал, который можно использовать для производства электроэнергии и, возможно, обеспечить энергией всю Новую Зеландию».

В работе участвуют и представители коренного народа маори. Они официальные партнёры проекта по тестовому бурению.

В случае успешной реализации проект может стать альтернативой нефти и газу и помочь стране выполнить международные обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2050 году.

Короткая ссылка на эту страницу: