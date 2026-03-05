Тоси Итикава из японской рекламной компании не увлекается моржеванием, но сейчас отважно заходит в прорубь. Стоя..

Убедить инвесторов и не окоченеть: в Финляндии представляют стартапы в замёрзшем море

Тоси Итикава из японской рекламной компании не увлекается моржеванием, но сейчас отважно заходит в прорубь. Стоя по грудь в ледяной воде, он должен представить стартап инвесторам.

[Тоси Итикава, участник мероприятия]:

«Это уникальный опыт, такое бывает раз в жизни. Просто нереально».

Необычное мероприятие называется «Презентации полярного медведя». Оно проходит в финском городе Оулу. На набережной собираются инвесторы и зрители, а представители старатапов со всего мира выступают, стоя в водах Ботнического залива.

[Шефат Ислам, ведущая мероприятия]:

«Идеальная погода для презентаций. Не слишком холодно, поскольку до этого несколько дней у нас был минус 21 градус».

Температура воды — 0 градусов. Но ораторы стараются сохранить лицо.

Джефф Сима готовился к презентации месяц – десять раз произнёс речь в холодной воде. Он участвует в разработке приложения для баскетболистов, чтобы они могли улучшать навыки без тренера-человека.

Джефф говорит, что необычная обстановка добавляет трудностей, но он справился.

[Джефф Сима, участник мероприятия]:

«Было очень холодно, как я и ожидал, но презентация прошла хорошо. Думаю, публика восприняла её хорошо. Было очень весело».

А вот индийцу Аншулу Патьялу выступление далось нелегко.

[Аншул Патьял, участник мероприятия]:

«Во-первых, надо произвести впечатление на инвесторов, а во-вторых, нужно не умереть».

В этот раз в конкурсе победил Донато Рубинетти из компании Ionic Wave.

За последние 12 лет на «Презентации полярного медведя» выступили представители более 120 стартапов из 25 стран.

