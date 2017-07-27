27 июля 2017

Самую длинную торту приготовили в Мехико

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Тысячи кусков хлеба, салат, лук и помидоры, плюс около 60 других ингредиентов. В Мехико установили рекорд: приготовили самую длинную в Латинской Америке торту – традиционный мексиканский сендвич. Организаторы говорят, что он получился 67-метровым.

На супер-торту ушли сотни литров майонеза, горчицы и острых соусов.

[зрительница]:
«Для нас важно показать всё, что есть в Мексике. Это мероприятие международного уровня. Здесь участвуют разные страны».

Торта разделена на секции. Каждую готовят разные закусочные. И у каждой – уникальный рецепт, проверенный годами.

Рекорд на самую длинную торту здесь устанавливают уже 14-й год подряд. В этот раз фестиваль, посвящённый мексиканскому бутерброду, продлится три дня. Цель мероприятия – вернуть былую популярность этой сытной закуске.

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