Неделя моды в Индии: роскошь, воздушность и традиции

«Небесная» коллекция дизайнера Рауля Мишры стала одной из изюминок Недели моды в Нью-Дели. Мозаичная и цветочная вышивка, накидки, дорогие ткани и женственные образы. Автор говорит, что его вдохновило исламское искусство. При этом, все его образы как будто рождены на небесах.

[Рауль Мишра, дизайнер]:

«Это очень лёгкая коллекция, как пёрышко. Некоторые детали взяты из скульптур, но конечный результат – необычайная лёгкость».

Ещё одной изюминкой этой Недели моды стала коллекция Анджу Моди. Её наряды возродили на подиуме королевскую культуру Индии. Сама автор говорит, что её вдохновила художественная школа Кишангарх, которая в XVI столетии процветала на территории современного Раджастхана.

[Анджу Моди, дизайнер]:

«Художники рисовали очень тоненькими кистями, мелкие-мелкие детали на небольших миниатюрных картинах. То есть, можно предположить, что для них это искусство было своеобразной медитацией».

А автора этой коллекции вдохновила опера. Она говорит, что наряжаются не только артисты на сцене, но и зрители.

[Мониша Джайсинг, дизайнер]:

«Меня всегда поражали опера и люди, которые приходят её послушать, поскольку они приходят в таких изысканных нарядах. На самом деле, это мода людей для людей».

И напоследок свадебная коллекция от Аниты Донгре. Называется она «Древо любви». Вдохновением для неё послужила природа, а также традиции одного из племён штата Раджастхан. В течение столетий это племя оберегало и сохраняло леса и дикую природу.