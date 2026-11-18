Страны Юго-Восточной Азии подписали на саммите АСЕАН в Маниле соглашение, которое должно упростить онлайн-торговлю между ними...

Страны Юго-Восточной Азии подписали на саммите АСЕАН в Маниле соглашение, которое должно упростить онлайн-торговлю между ними. Оно устанавливает общие правила для электронных платежей и защиты данных.

Стороны также обсуждали правила поведения в Южно-Китайском море, где у Пекина есть территориальные споры с несколькими странами АСЕАН. По данным МИД Филиппин, участники встречи предварительно согласовали около 80% проекта. Открытым остаётся вопрос, будут ли эти правила юридически обязательными.

Дональд Трамп прибыл в Манилу к завершению саммита. Он встретился с лидерами АСЕАН на официальном ужине. В своём выступлении глава Белого дома назвал страны региона друзьями США.

На полях саммита Трамп и премьер-министр Таиланда Анутин Чанвиракун объявили, что торговая сделка между их странами почти готова. По словам Трампа, Таиланд отменит пошлины на американские товары и закупит у США дополнительную сельхозпродукцию примерно на 2,6 миллиарда долларов. Соглашение планируют доработать в ближайшие недели.

В Маниле прошла и первая за два года встреча лидеров «Четырёхстороннего диалога по безопасности», в который входят США, Япония, Индия и Австралия. Трамп сообщил о новых договорённостях по поставкам важных для промышленности минералов, в том числе редкоземельных металлов.

Страны хотят снизить зависимость от отдельных поставщиков. Они также подтвердили планы совместно финансировать разработки в области искусственного интеллекта.

На полях саммита встретились премьер-министр Японии Санаэ Такаити и президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён. Они договорились продолжать регулярные визиты.

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Филиппины уже передали председательство в АСЕАН Сингапуру. Участники альянса рассчитывают, что переговоры с Пекином по Южно-Китайскому морю удастся завершить в следующем году.

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