Производство легендарного кубика Рубика вернулось в Венгрию

Кубик Рубика вернулся к своим истокам. Его производство снова стартовало в Венгрии. Именно здесь более 50..

Кубик Рубика вернулся к своим истокам. Его производство снова стартовало в Венгрии. Именно здесь более 50 лет назад Эрнё Рубик изобрёл знаменитую головоломку.

Предприятие находится в городе Ясберень. Новая, полностью автоматизированная линия будет выпускать миллион кубиков в год.

Для самого изобретателя возвращение производства в Венгрию стало символичным событием – своего рода завершением цикла.

[Эрнё Рубик, изобретатель]:

«Это дом кубика, ведь он здесь родился, да и я сам здесь живу. Все эти 50 лет я следил за тем, что происходит с кубиком в мире, и продолжаю следить. Кубик был на первом месте везде, где появлялся, а я – лишь на втором».

Роботизированные манипуляторы собирают кубики, а также проверяют их на функциональность и прочность. О таком уровне автоматизации и не мечтали в прошлом, когда даже найти необходимые материалы в тогда ещё социалистической Венгрии было непросто.

[Эрнё Рубик, изобретатель]:

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«Всё совсем не так, как было в 80-х. Раньше кубик собирали вручную, инструменты были совсем другими».

История кубика началась в 1974 году. Рубик создал деревянный прототип головоломки из 27 блоков. Он очень хрупкий по сравнению с современными кубиками, и легко распадается на части. Однако изобретатель бережно его хранит.

Первая партия из 5000 кубиков поступила в продажу в 1977 году. Позже лицензию на производство приобрели британская и американская компании. К началу 80-х популярность головоломки резко возросла. По словам Рубика, с 80-го по 83-й год было продано 200 миллионов экземпляров.

В последние годы кубик снова находит много поклонников. Этому способствуют международные соревнования по скоростной сборке головоломки.

По данным Всемирной ассоциации кубика, нынешний рекорд был установлен всего месяц назад в Китае. Девятилетний Сюаньи Гэн собрал кубик за 2,51 секунды.

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