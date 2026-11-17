Роберта Паттинсона выбрали на роль Джеймса Бонда. Британский актёр сменит Дэниела Крейга, который в последний раз..
Дата загрузки: 2026-11-18
Роберта Паттинсона выбрали на роль Джеймса Бонда. Британский актёр сменит Дэниела Крейга, который в последний раз сыграл агента 007 в фильме «Не время умирать» в 2021 году.
Паттинсон станет седьмым Бондом в основной киносерии. Его имя появилось среди возможных кандидатов лишь недавно, после сообщений о пробах. До этого среди претендентов называли Каллума Тёрнера, Джоша О’Коннора, Джека Лаудена и Николаса Холта.
[Линдси Бар, кинообозреватель Associated Press]:
«Думаю, мы привыкли, что продюсеры бондианы хотят выбрать кого-то неизвестного, возможно, немного моложе. Роберту Паттинсону 40 лет. Он уже играет Бэтмена. За его плечами, конечно, «Сумерки» и «Гарри Поттер», а теперь он появится ещё в одной культовой франшизе».
26-й фильм о Бонде снимет Дени Вильнёв. Он уже работал с Паттинсоном над третьей «Дюной», которая ещё не вышла на экраны.
До этого Джеймса Бонда играли Шон Коннери, Джордж Лэзенби, Роджер Мур, Тимоти Далтон, Пирс Броснан и Дэниел Крейг.
[Линдси Бар, кинообозреватель Associated Press]:
«Думаю, Роберт Паттинсон, безусловно, один из самых талантливых актёров своего поколения, и я думаю, он будет отличным Бондом».
Новый фильм о Бонде готовит студия Amazon MGM. В 2025 году многолетние продюсеры бондианы Барбара Брокколи и Майкл Уилсон передали ей право выбирать актёров, режиссёра и сценарий следующих картин.
Сейчас новая команда готовит возвращение агента 007 после самого долгого перерыва между фильмами за всю историю кинофраншизы. Предыдущая картина впервые завершилась гибелью Бонда, но в следующем фильме персонаж вернётся.
Короткая ссылка на эту страницу: