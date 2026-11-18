В Праге столкнулись два пассажирских поезда. Инцидент произошёл возле главного вокзала. В результате пострадали 46 человек...

Два поезда столкнулись у вокзала в Праге

В Праге столкнулись два пассажирских поезда. Инцидент произошёл возле главного вокзала. В результате пострадали 46 человек. Об этом сообщают пражские спасательные службы.

На кадрах, опубликованных полицией, видны разбитые поезда, а также машины скорой помощи и пожарные рядом с железнодорожным вокзалом.

Пострадавших доставили в разные больницы. По данным спасателей, четыре человека получили тяжёлые травмы, 12 – травмы средней степени тяжести и 30 – лёгкие.

Авария произошла на виадуке перед въездом на вокзал. Поезда двигались с небольшой скоростью.

Министр транспорта Иван Беднарик назвал аварию очень серьёзным инцидентом и заявил, что помощь пострадавшим является первоочередной задачей. В беседе с местными СМИ он сообщил, что Железнодорожная инспекция расследует причины происшествия.

Движение поездов на этой линии было приостановлено.

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