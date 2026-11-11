Тунис наращивает производство яхт на экспорт

Тунис наращивает экспорт роскошных яхт. За десять лет число предприятий, которые строят яхты и рыболовные суда,..

Тунис наращивает экспорт роскошных яхт. За десять лет число предприятий, которые строят яхты и рыболовные суда, выросло примерно с 20 до 75.

На верфи в портовом городе Бизерта работает около 60 человек. Сейчас они готовят катамаран для зарубежного покупателя. Компания выпускает около десяти судов в год стоимостью до 400 тысяч евро каждое.

Семейное предприятие основал отец нынешнего судостроителя Тарека Рассаса около 30 лет назад.

[Тарек Рассас, судовой архитектор Rassas Composites]:

«Всё началось с моего отца, который в своё время делал модели вручную. Затем мы с братом присоединились к делу и, среди прочего, внедрили новое оборудование, чтобы выпускать всё более современные модели. Мы достигли такого уровня квалификации, который позволяет нам сегодня экспортировать как наши суда, так и формы для их изготовления».

Развитию отрасли помогло сотрудничество с иностранными производителями, в частности итальянскими. Они передавали технологии и обучали местных специалистов. Теперь всё больше предприятий принадлежит тунисским владельцам.

[Монтассар Диаф, глава Ассоциации морской промышленности Туниса]:

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«Сегодня объём экспорта яхт из Туниса составляет примерно 500 миллионов евро. В отрасли прямо или косвенно занято около 20 тысяч человек. Наши тунисские компании уже не просто производят детали для иностранных заказчиков. Они способны строить судно целиком: от проектирования до полного изготовления».

К 2030 году отрасль рассчитывает удвоить экспорт. Для этого ассоциация призывает власти создавать учебные центры и предоставлять производителям налоговые льготы.

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