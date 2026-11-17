Новое шоу фонтанов стало главным украшением рождественского фестиваля в Королевских ботанических садах Кью в Лондоне. Организаторы..
Дата загрузки: 2026-11-18
Новое шоу фонтанов стало главным украшением рождественского фестиваля в Королевских ботанических садах Кью в Лондоне. Организаторы называют его крупнейшим в Великобритании. Струи воды взмывают в воздух, а лазеры проецируют на них снежинки.
Световой маршрут каждый год обновляют, чтобы удивить и тех, кто уже бывал на фестивале.
[Дэр Басра, представитель Королевских ботанических садов Кью]:
«У нас совершенно новый маршрут протяжённостью три километра по территории сада. В этом году здесь 24 разные инсталляции, включая шесть мировых премьер. Так что всех ждёт огромное разнообразие и совершенно новое шоу».
В «Огненном саду» горят металлические скульптуры, в том числе в форме сосновых шишек. На другом участке дорожку освещают звёзды и снежинки, а сверху падает искусственный снег. Фасад оранжереи умеренного климата стал частью светомузыкального представления.
[Ник Томпсон, представитель Королевских ботанических садов Кью]:
«Во всех инсталляциях вдоль маршрута – не менее миллиона мерцающих огней, которые установили за последние несколько недель. Так что посетителей ждёт огромное количество инсталляций и огней».
Часть композиций подчёркивает красоту самих растений. С кроны турецкого дуба спускаются светящиеся нити, создавая эффект водопада. Вдоль маршрута также работают традиционные ярмарочные аттракционы.
Фестиваль продлится до 3 января 2027 года. В программе предусмотрены вечера только для взрослых с более спокойной обстановкой
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