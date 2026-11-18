В Вене открылась главная рождественская ярмарка. Огни на ёлке зажёг мэр города. В этом году праздничное..

В Вене открылась главная рождественская ярмарка. Огни на ёлке зажёг мэр города.

В этом году праздничное дерево предоставила самая западная федеральная земля Австрии — Форарльберг. Ель – высотой 31 метр, и ей около 200 лет.

Дерево украсили 2000 лампочек и 1000 красных и золотых шаров.

Эта группа болгарских студентов приехала сюда прямо из аэропорта.

[Велин Тодоров, студент из Болгарии]:

«Я в восторге от праздничной иллюминации. А вот «сердце» — мы всё ещё ждём, когда его привезут. Ещё мне понравились шницель и колбаски. Впечатления – 10 из 10. Рекомендую!»

В прошлом году ярмарку посетили около 3,3 миллиона человек. Многие приехали из-за границы. В этом также ожидают много гостей.

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[Цзыяо Ван, студентка из Китая, живущая в Лондоне]:

«Я здесь впервые. Мне очень нравится здешняя атмосфера – она чем-то напоминает традиционный китайский Новый год, есть много общего. Чувствую себя здесь спокойно и радостно».

[Марио Гросс, житель Австрии]:

«Прекрасное оформление, приветливые люди, никакой толкотни, не слишком много народу. Всё очень комфортно».

Посетители также могут покататься на коньках. Площадь катка – 3000 квадратных метров.

Рождественскую ярмарку в Вене в старину называли «Томасмаркт». Первые упоминания о таком мероприятии относятся ещё к XVII веку.

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