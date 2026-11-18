Совет директоров Nvidia не намерен возвращать сооснователя компании Дженсена Хуана на пост гендиректора. Об этом председатель..
Дата загрузки: 2026-11-19
Совет директоров Nvidia не намерен возвращать сооснователя компании Дженсена Хуана на пост гендиректора. Об этом председатель совета сообщил на первой конференции с инвесторами после отставки главы компании. За несколько часов до этого Хуан заявил, что готов вернуться, если совет сочтёт это полезным для компании.
Как сообщил совет директоров, кандидатов будут искать и внутри компании, и за её пределами. Пока Nvidia возглавляет её финансовый директор Колетт Кресс.
Дженсен Хуан ушёл с поста гендиректора Nvidia 12 ноября. Ранее стало известно о его внебрачных романах с предпринимательницей Элис Хуан – предполагаемой китайской шпионкой, – а также с двумя сотрудницами компании.
Сейчас американские спецслужбы выясняют, насколько тесными были связи Элис Хуан с китайской разведкой и передавала ли она Пекину сведения, полученные от главы Nvidia. Китай отрицает, что его спецслужбы проводили операцию против Дженсена Хуана.
США ограничивают поставки мощных чипов в Китай. Вашингтон опасается, что Пекин может использовать их для разработки военных систем на основе искусственного интеллекта. Для продажи некоторых таких чипов нужно специальное разрешение американских властей.
У Nvidia было разрешение на поставки в Китай чипов серии Hopper. За третий квартал компания выручила от этих поставок 2,4 миллиарда долларов. Теперь Nvidia прекратила поставки. Причину не назвали.
В четвёртом квартале Nvidia рассчитывает получить около 130 миллиардов долларов выручки без учёта продаж чипов для дата-центров в Китай. Это примерно на пять миллиардов больше, чем ожидали аналитики. После публикации прогноза акции Nvidia выросли примерно на 4%.
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