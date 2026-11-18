Совет директоров Nvidia не намерен возвращать сооснователя компании Дженсена Хуана на пост гендиректора. Об этом председатель..

Совет директоров Nvidia не намерен возвращать сооснователя компании Дженсена Хуана на пост гендиректора. Об этом председатель совета сообщил на первой конференции с инвесторами после отставки главы компании. За несколько часов до этого Хуан заявил, что готов вернуться, если совет сочтёт это полезным для компании.

Как сообщил совет директоров, кандидатов будут искать и внутри компании, и за её пределами. Пока Nvidia возглавляет её финансовый директор Колетт Кресс.

Дженсен Хуан ушёл с поста гендиректора Nvidia 12 ноября. Ранее стало известно о его внебрачных романах с предпринимательницей Элис Хуан – предполагаемой китайской шпионкой, – а также с двумя сотрудницами компании.

Сейчас американские спецслужбы выясняют, насколько тесными были связи Элис Хуан с китайской разведкой и передавала ли она Пекину сведения, полученные от главы Nvidia. Китай отрицает, что его спецслужбы проводили операцию против Дженсена Хуана.

США ограничивают поставки мощных чипов в Китай. Вашингтон опасается, что Пекин может использовать их для разработки военных систем на основе искусственного интеллекта. Для продажи некоторых таких чипов нужно специальное разрешение американских властей.

У Nvidia было разрешение на поставки в Китай чипов серии Hopper. За третий квартал компания выручила от этих поставок 2,4 миллиарда долларов. Теперь Nvidia прекратила поставки. Причину не назвали.

В четвёртом квартале Nvidia рассчитывает получить около 130 миллиардов долларов выручки без учёта продаж чипов для дата-центров в Китай. Это примерно на пять миллиардов больше, чем ожидали аналитики. После публикации прогноза акции Nvidia выросли примерно на 4%.

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