Небо над долиной в Умбрии «расцвело» от воздушных шаров

Тридцать разноцветных аэростатов украсили небо над живописной итальянской долиной в регионе Умбрия. Все они – участники международного фестиваля воздушных шаров, известного как «Кубок Сагрантино».

Воздухоплаватели считают полёт на аэростате самым впечатляющим путешествием.

[Робин Мерсер, воздухоплаватель]:

«Это прекрасный способ посмотреть на мир. Это не похоже на то, что видишь из самолёта или вертолёта. Здесь обзор в 360 градусов, и не знаешь, куда прилетишь, где приземлишься. Это по-настоящему необыкновенно».

Мероприятие проходит так же спокойно, как сам полёт воздушного шара. Участники состязаются в течение десяти дней. Но в программу фестиваля включены не только соревнования. Аэронавты прерываются, чтобы насладиться традиционной итальянской кухней.

Полёты проходят только в исключительно хорошую погоду. Воздухоплаватели говорят: аэростат – самое безопасное хобби в мире.

[Робин Мерсер, воздухоплаватель]:

«С воздушными шарами все очень осторожны. Мы не летаем под дождём, не летаем, когда очень ветрено, и вообще при малейшем риске просто не летаем. Летать на воздушном шаре безопаснее, чем ехать на автомобиле».

Команда, победившая на фестивале, получит в награду серебряный кубок.