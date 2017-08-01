Польша проигнорирует решение Суда ЕС и продолжит вырубку в Беловежской пуще

Беловежская пуща – самый крупный остаток реликтового леса, который, по мнению учёных, в доисторические времена произрастал на территории современной Европы.

Теперь этот участок оказался в центре крупного спора между правоцентристским правительством Польши и Европейским союзом.

Варшава объявила, что игнорирует решение Суда ЕС. Тот постановил прекратить масштабную вырубку леса, внесённого в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Теперь Польше грозит до четырёх миллионов евро штрафа от Брюсселя, а также сотни тысяч штрафных евро за каждый день дополнительной вырубки.

Польские власти говорят, что ведут вырубку в соответствии с европейскими законами, и что главная их цель – защитить лес от жука-короеда.

[Конрад Томашевский, представитель лесного хозяйства]:

«Лесное хозяйство обязано продолжать внедрять план по защите. Оно должно внедрять защитные меры, используя инструмент – план по управлению лесными хозяйствами».

Природозащитные организации и активисты считают, что лес должен справляться с вызовами естественным образом, и что в основном вырубают здоровые деревья. Они уже проводили протесты и даже приковывали себя цепями к оборудованию для вырубки.

За последнее время это уже второй спор между Варшавой и Брюсселем. В первом случае ЕС пригрозил Польше санкциями, если страна не откажется от противоречивой судебной реформы.