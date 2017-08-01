01 августа 2017

Польша проигнорирует решение Суда ЕС и продолжит вырубку в Беловежской пуще

| 0

Беловежская пуща – самый крупный остаток реликтового леса, который, по мнению учёных, в доисторические времена произрастал на территории современной Европы.

Теперь этот участок оказался в центре крупного спора между правоцентристским правительством Польши и Европейским союзом.

Варшава объявила, что игнорирует решение Суда ЕС. Тот постановил прекратить масштабную вырубку леса, внесённого в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Теперь Польше грозит до четырёх миллионов евро штрафа от Брюсселя, а также сотни тысяч штрафных евро за каждый день дополнительной вырубки.

Польские власти говорят, что ведут вырубку в соответствии с европейскими законами, и что главная их цель – защитить лес от жука-короеда.

[Конрад Томашевский, представитель лесного хозяйства]:
«Лесное хозяйство обязано продолжать внедрять план по защите. Оно должно внедрять защитные меры, используя инструмент – план по управлению лесными хозяйствами».

Природозащитные организации и активисты считают, что лес должен справляться с вызовами естественным образом, и что в основном вырубают здоровые деревья. Они уже проводили протесты и даже приковывали себя цепями к оборудованию для вырубки.

За последнее время это уже второй спор между Варшавой и Брюсселем. В первом случае ЕС пригрозил Польше санкциями, если страна не откажется от противоречивой судебной реформы.

Польша проигнорирует решение Суда ЕС и продолжит вырубку в Беловежской пущеДесятки тысяч поляков протестуют против судебной реформыПоляки продолжают протестовать против судебной реформыОзеро в Польше очищают с помощью рыбыПольшу могут лишить права голоса в ЕС из-за судебной реформыЕврокомиссия начала расследование в отношении Польши, Венгрии и ЧехииПрезидент Польши наложит вето на законопроекты о судебной реформеГигантский велосипедист из тюльпанов украсил парк в ПознаниЕС призывает Польшу отказаться от спорной судебной реформыТысячи поляков протестуют против судебной реформы

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *



Наш канал в Телеграм




© 2002-2017 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фото материалы, в сети Интернет допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.