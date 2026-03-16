Реку в Чикаго окрасили в зелёный цвет в честь Дня святого Патрика

День святого Патрика празднуют в Чикаго. Многие люди одеваются в зелёную одежду. Вода в реке тоже становится изумрудно-зелёной. Её специально окрашивают безвредными красителями.

[Колтон, житель Чикаго]:

«Я нигде больше такого не видел. Я был в Нью-Йорке, был повсюду, никто не делает так, как в Чикаго».

На праздник приезжают гости из разных городов и даже из других стран.

[Георгина, туристка из Канады]:

«Мы приезжаем сюда почти каждый год, чтобы повеселиться. Здесь отличная атмосфера, река зелёная, вокруг позитив. Это возможность хорошо провести время. И можно нарядиться». [Скотт, турист из Канады]:

«Сейчас отличная погода. Не такая тёплая, как хотелось бы, но очень весело. И все вокруг счастливые».

Вода в реке может оставаться зелёной от нескольких часов до двух дней в зависимости от погоды.

Святой Патрик считается покровителем Ирландии. В США праздник отмечают с XVIII века. Главный символ – зелёный трилистник.

