Реку в Чикаго окрасили в зелёный цвет в честь Дня святого Патрика

Дата загрузки: 2026-03-16
День святого Патрика празднуют в Чикаго. Многие люди одеваются в зелёную одежду. Вода в реке тоже становится изумрудно-зелёной. Её специально окрашивают безвредными красителями.
[Колтон, житель Чикаго]:
«Я нигде больше такого не видел. Я был в Нью-Йорке, был повсюду, никто не делает так, как в Чикаго».
На праздник приезжают гости из разных городов и даже из других стран.
[Георгина, туристка из Канады]:
«Мы приезжаем сюда почти каждый год, чтобы повеселиться. Здесь отличная атмосфера, река зелёная, вокруг позитив. Это возможность хорошо провести время. И можно нарядиться».
[Скотт, турист из Канады]:
«Сейчас отличная погода. Не такая тёплая, как хотелось бы, но очень весело. И все вокруг счастливые».
Вода в реке может оставаться зелёной от нескольких часов до двух дней в зависимости от погоды.
Святой Патрик считается покровителем Ирландии. В США праздник отмечают с XVIII века. Главный символ – зелёный трилистник.
