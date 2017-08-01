Лос-Анджелес примет летнюю Олимпиаду-2028

Лос-Анджелес согласился принять летнюю Олимпиаду-2028. Тем самым он уступил Парижу право провести летние Игры в 2024 году. Власти города уже подали официальную заявку в МОК.

[Эрик Гарсетти, мэр Лос-Анджелеса]:

«В 2028 году Игры возвращаются в Лос-Анджелес – одну из величайших столиц олимпийского движения».

Ранее Лос-Анджелес подавал заявку на проведение Олимпиады-2024. Его единственным конкурентом в итоге стал Париж. Оценочная комиссия МОК после посещения спортивных объектов заявила, что оба города – прекрасные кандидаты на проведение соревнований.

[Эрик Гарсетти, мэр Лос-Анджелеса]:

«Я говорил им, что Лос-Анджелес готов снова принять Олимпийские игры, что он величайший спортивный город на Земле. Здесь много людей, которые поддерживают олимпийское движение».

В июле МОК предложил Парижу и Лос-Анджелесу принять летние Игры 2024 и 2028. При этом они сами должны были договориться, кто в каком году это сделает. Лос-Анджелес решил уступить.

Так, по словам президента МОК Томаса Баха, проведение Олимпийских игр станет стабильным на следующие одиннадцать лет.

Жители Лос-Анджелеса приветствуют проведение Олимпиады. Но видят и предстоящие сложности.

[житель Лос-Анджелеса]:

«Думаю, это и хорошо, и плохо. На улицах будет больше транспорта, больше прохожих. Но наш город сможет объединить разные культуры и людей». [жительница Лос-Анджелеса]:

«Движение на дорогах и так уже интенсивное. Возможно, придётся пускать больше общественного транспорта, чтобы разгрузить дороги. Но всё же думаю, чем больше людей, тем веселее». [житель Лос-Анджелеса]:

«Когда в последний раз такое событие проходило здесь, всё было замечательно. Думаю, это принесёт пользу бизнесу и единение Лос-Анджелесу».

МОК официально подтвердит выбор столиц Олимпиад 2024 и 2028 в сентябре на сессии в Лиме. Лос-Анджелесу на проведение Игр выделят один миллиард 800 миллионов долларов. Город принимал летние Олимпиады в 1932 и 1984 годах.