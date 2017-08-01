Рекордсмен объехал Францию на скейтборде

Мировой рекорд стал ближе. Француз Фабрис Гропе, готовясь совершить кругосветное путешествие на электрическом скейтборде, успешно завершил пробную поездку по Франции.

[Фабрис Гропе, рекордсмен]:

«Мне по-прежнему удаётся проезжать 100 километров в день. Когда есть дополнительный заряд батареи, я стремлюсь проехать от 100 до 150 километров в день. Тем не менее, это уже тяжело для ног, и на это уже уходит целый день».

Гропе задался целью совершить кругосветную поездку на электрическом скейтборде спустя 20 лет после своего первого мирового турне на роликовых коньках. В 1999 году он попал в Книгу рекордов за то, что за 28 месяцев проехал на роликах 27 000 километров. На этот же раз ему предстоит проехать 25 000 километров.

При этом электрический скейтборд энтузиаст планирует питать от солнечной батареи.

Фабрис Гропе – специалист по связям с общественностью. В 28 лет он решил объединить свои страсти к путешествиям, спорту и общению.

Своими проектами Гропе хочет показать, что можно путешествовать не нанося вреда экологии.