Землетрясение в Италии, есть жертвы

Землетрясение произошло в понедельник на популярном у туристов итальянском острове Искья. Один человек погиб, 25 пострадали. Ещё около десяти числятся пропавшими без вести.

Несколько человек, включая ребёнка, удалось извлечь из-под завалов живыми.

[Анджело Борелли, глава Департамента гражданской защиты Италии]:

«Вчера примерно в 20:57 произошло землетрясение магнитудой 4,0, за которым последовало 14 афтершоков. Один человек погиб в церкви Святой Марии. Пострадали жители коммун Касамиччола и Лакко-Амено. Им сейчас предоставляют помощь. Особенно в Касамиччоле – там в районе Ла-Рита обрушилось здание, и трёх человек спасли из-под завалов».

Спасатели с собаками продолжают разбирать завалы. Власти Италии направили на остров дополнительные паромы, чтобы вывести людей из зон бедствия.

[Анджело Борелли, глава Департамента гражданской защиты Италии]:

«Мы предоставили паром для 1000 человек в Касамиччоле и два парома на 650 человек из порта Искья».

По данным Национального института геофизики и вулканологии Италии, эпицентр подземных толчков находился в море рядом с побережьем на глубине 5 километров. Геологическая служба США и Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр дают другие данные. Согласно ним, эпицентр залегал на глубине 10 километров, а сила подземных толчков составляла не 4, а 4,3 балла.

Землетрясение произошло за три дня до годовщины прошлогоднего мощного землетрясения в Италии, в результате которого погибло около 300 человек.