Индонезийские волонтёры забирают собак и кошек из домов, покрытых пеплом. Это остров Тагуланданг. В начале прошлой..

Волонтёры в Индонезии спасают собак после извержения, но просят их не есть

Индонезийские волонтёры забирают собак и кошек из домов, покрытых пеплом. Это остров Тагуланданг. В начале прошлой недели на соседнем острове Руанг начал извергаться одноимённый вулкан, выбросив в воздух тонны пепла, камней, лавы и дыма.

Более 12 тысяч местных жителей эвакуировали. Пока многие домой так и не вернулись, поэтому волонтёры спешат помочь домашним питомцам.

Животных отвозят во временные приюты, где их осматривают ветеринары.

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[Лурент Тан, волонтёр]:

«Сначала мы планировали вернуться и просто их покормить. Но мы не знали, что извержение, которое произошло несколько дней назад, было намного масштабнее предыдущего. Наше сообщество любителей животных решило эвакуировать собак, которые действительно нуждалась в помощи».

Некоторые владельцы выражают благодарность.

[Чандра Адрей, владелец собаки]:«Спасибо, это здорово, что заботятся не только о людях, но и обо всех живых существах, включая домашних животных. Присматривают и заботятся. Они их защищают, делают им прививки, когда животные болеют, а также дают им еду».

Впрочем, жители Индонезии, как и некоторых других стран Азии, не всегда рассматривают собак и кошек как питомцев. Нередко их разводят для употребления в пищу. Волонтёры говорят, что не будут взимать плату за свою помощь с владельцев при одном условии.

[Лурент Тан, волонтёр]:«Мы не будем требовать никакой компенсации от владельца животного при условии, что, если животное заберут обратно, его не убьют для употребления в пищу».

Тем временем, власти Индонезии намерены полностью переселить всех жителей острова Руанг в другой район страны. До извержения там проживало около 10 тысяч человек. Сейчас почти всех эвакуировали. Самому острову собираются присвоить статус охраняемой природной территории.

Вулкан продолжает выбрасывать столбы пепла и дыма. Это вынуждает закрывать близлежащие аэропорты и отменять рейсы.

Индонезия с населением в 270 миллионов человек расположена на Тихоокеанском вулканическом огненном кольце. Это область, где находится большинство действующих вулканов мира. Здесь также чаще всего случаются землетрясения.

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