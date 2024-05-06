Восемь уникальных часов Михаэля Шумахера выставят на аукцион

Восемь уникальных часов легенды «Формулы-1» Михаэля Шумахера выставят на торги аукционного дома Christie's. В их числе..

Восемь уникальных часов легенды «Формулы-1» Михаэля Шумахера выставят на торги аукционного дома Christie’s. В их числе двое именных часов.

[Реми Гильемен, сотрудник аукционного дома Christie’s]:

«Наручные часы Audemars Piguet были созданы специально для Михаэля Шумахера. Таких часов больше не делали. Нет двух одинаковых моделей. То же самое и с Vagabondage. Их тоже сделали в честь Шумахера. Они не предназначались для серийного производства».

Одни часы подарили Шумахеру, когда он в шестой раз стал чемпионом мира. Вторые создали в честь его седьмой победы на турнире. Заказал часы для автогонщика спортивный директор команды «Феррари» Жан Тодт.

Самым дорогим лотом станут именные часы Vagabondage.

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[Реми Гильемен, сотрудник аукционного дома Christie’s]:

«Их стоимость оценивается в 1-2 миллиона долларов при стартовой цене в один миллион. Трудно предсказать, сколько будет стоить вся коллекция».

Аукционисты намерены выручить за коллекцию примерно четыре миллиона долларов. Интерес к ней уже проявили покупатели из США, Азии, Европы и с Ближнего Востока.

Аукцион пройдёт 13 мая в Женеве. А пока часы выставлены на обозрение публики в Нью-Йорке. До этого их предстаили в Лос-Анджелесе, Гонконге и Дубае.

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