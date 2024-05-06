От 3000 пользователей до 370 тысяч. Приложение двух тайваньских студентов о предупреждении землетрясений за несколько недель..

Приложение двух студентов с предупреждениями о землетрясениях на Тайване скачали сотни тысяч раз

От 3000 пользователей до 370 тысяч. Приложение двух тайваньских студентов о предупреждении землетрясений за несколько недель набрало сотни тысяч новых подписчиков. Причина в небывалой сейсмической активности на острове. За последний месяц здесь произошло более 1300 толчков.

«Информационную платформу по предотвращению стихийных бедствий» друзья разработали ещё в 2022 году. Но чрезвычайно популярным оно стало после землетрясения 3 апреля, которое произошло у восточного побережья Тайваня. Оно было силой 7,2 балла. Погибло 17 человек. Также в течение суток после этого зафиксировали более 200 афтершоков.

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[Кхуо Чэньюй, разработчик]:«Внезапный всплеск популярности сначала повлиял на качество наших услуг из-за «перегруженности» и нехватки денег. Обычно мы используем серверы дома, но теперь средняя домашняя сеть не может выдержать нагрузку, поэтому нам пришлось перейти на облачную платформу, что довольно дорого. Это обходится нам примерно в 107 долларов США в день».

Обычно жителей острова предупреждают о землетрясениях с помощью смс-рассылки. Также должна звучать сирена. Но перед бедствием 3 апреля она сработала не везде. Разработчики этого приложения уверяют, что могут предупреждать о бедствии примерно за 30 секунд.

[Линь Жуэй, разработчик]:«Другие приложения для оповещения о землетрясениях подписали контракт с Центральным управлением погоды на получение данных. Но у них нет своих сейсмических датчиков, как у нас. Благодаря сейсмическим датчикам, которые мы установили, есть шанс, что мы сможем обеспечить более раннее предупреждение о землетрясении».

Многим жителям Тайваня понравились дополнительные функции приложения. Оно может включить фонарик для оповещения или обратных отсчёт. Также оно предупреждает и о незначительных толчках.

[житель Тайваня]:«Честно говоря, оповещения, поступившего на несколько секунд раньше, достаточно только для того, чтобы добежать до двери. По крайней мере, мы будем знать, что будет дальше. Даже если оно пришло за десять секунд или меньше, мы можем подготовиться». [житель Тайваня]:«Бедствия могут происходить всё чаще, возможно, из-за изменения климата или чего-то такого. Если появится дополнительная информация, которая поможет нам понять или даже предсказать катастрофу, то это будет дополнительный уровень защиты».

Студенты говорят, что в будущем, возможно, появятся системы, которые смогут оповещать о подобных бедствиях за несколько дней.

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