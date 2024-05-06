Удивительные животные: орангутан прикладывает лечебные листья к ране

На этом фото орангутан Ракус срывает и жуёт листья лекарственного растения. Как говорят учёные, затем он..

На этом фото орангутан Ракус срывает и жуёт листья лекарственного растения. Как говорят учёные, затем он нанёс сок растения на рану на правой щеке, а сверху положил остатки пережёванных листьев.

Такое удивительное поведение наблюдали специалисты в Индонезии. Результаты своего исследования они опубликовали в журнале Scientific Reports. Растение, которое использовало животное, жители по всей Юго-Восточной Азии давно применяют для лечения боли и воспалений.

Предыдущие исследования показывали, что несколько видов обезьян добывают в лесах лекарственные растения, чтобы себя исцелить. Но учёные ещё не видели, чтобы животное лечило себя таким образом.

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[Изабель Лаумер, когнитивный биолог]:

«Мы впервые наблюдали, как дикая человекообразная обезьяна использовала растение, сильнодействующее лекарственное растение для лечения своих ран».

Интригующее поведение орангутанга зафиксировал в 2022 году Улил Ажари – соавтор и полевой исследователь проекта в Индонезии. На фотографиях видно, что рана животного затянулась в течение двух месяцев без каких-либо проблем.

[Изабель Лаумер, когнитивный биолог]:«Мы знаем, что орангутаны занимаются социальным обучением. Итак, они наблюдают за другими с близкого расстояния. Иногда они подходят на расстояние 10-20 сантиметров, наблюдая, как другой, например, перерабатывает и открывает еду, чтобы, вероятно, научиться это делать».

Ученые наблюдают за орангутанами в индонезийском национальном парке Гунунг-Лёсер с 1994 года. Но раньше такого поведения они не видели.

[Эмори Якобус де Руд, биолог]:«Я прихожу к выводу, что это форма самолечения. Орангутан действительно специально применил приготовленную им смесь к ране. То, что он делал, очень понятно».

Учёные считают, что орангутан Ракус пострадал в драке с другим животным. Неизвестно, лечил ли он подобным образом другие раны.

Отметим, что во многих местах мира учёные заметили, что шимпанзе жуют побеги горьких на вкус растений, чтобы успокоить желудок.

Гориллы, шимпанзе и бонобо также заглатывают некоторые грубые листья целиком, чтобы избавиться от желудочных паразитов.

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