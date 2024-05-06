В Бразилии растёт число погибших в результате наводнений

Вот так сейчас выглядит с высоты город Каноас на юге Бразилии. Улицы в буквальном смысле превратились..

Вот так сейчас выглядит с высоты город Каноас на юге Бразилии. Улицы в буквальном смысле превратились в реки.

Спасатели и добровольцы на моторных лодках спасают местных жителей, которые всё ещё остаются в ловушке в своих домах.

Тем временем общее число погибших в результате нынешних наводнений в штате Риу-Гранди-ду-Сул достигло 78. Есть также пропавшие без вести.

[пострадавший]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Было очень трудно, я чуть не утонул. Парень, который увидел меня, затащил меня в лодку – сам я не мог». [пострадавшая]:

«Моего тестя до сих пор не нашли, и у нас также есть знакомые, которых ещё не спасли».

Тысячи людей из-за бедствия оказались без еды и воды. Более 115 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.

[пострадавшая]:

«Мне очень нужна помощь. Нам негде спать и нечего есть. У нас ничего нет».

Наводнения на юге Бразилии вызвали сильные ливни. Риу-Гранди-ду-Сул граничит с Аргентиной и Уругваем. В штате – около 500 городов, и за последние несколько дней две трети из них оказались затопленными.

Наводнения также привели к оползням и частичному обрушению плотины на небольшой гидроэлектростанции.

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