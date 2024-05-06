Перспективы договора Израиля с ХАМАС всё призрачнее

На кадрах Reuters видны разрушения в городе Рафах в секторе Газа. Как заявляют палестинцы, это результат..

На кадрах Reuters видны разрушения в городе Рафах в секторе Газа. Как заявляют палестинцы, это результат авиаудара со стороны Израиля.

На фоне этого перспективы положительного исхода переговоров о прекращении огня в Каире всё более призрачные.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье категорически отверг требования ХАМАС, которые группировка называет единственным путём к перемирию.

По словам Нетаньяху, боевики хотят вывода всех израильских сил из сектора Газа и полного прекращения всех боевых действий, в результате чего у власти останется ХАМАС.

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Он сказал (цитата): «Государство Израиль не может с этим согласиться».

Тем временем ХАМАС обвинил Израиль в создании тупиковой ситуации. В своём заявлении глава группировки Исмаил Хания обвинил Нетаньяху в «саботаже усилий, предпринимаемых через посредников».

Боевые действия продолжаются: израильские солдаты на контрольно-пропускном пункте Керем-Шалом между сектором Газа и Израилем осматривают бронетехнику после того, как ХАМАС заявил, что атаковал эту позицию в воскресенье.

Ранее в тот же день через переход прошли грузовики с крайне необходимой гуманитарной помощью. Но после нападения Израиль заявил, что переход был закрыт.

Израиль уже несколько месяцев предупреждает, что планирует отправить войска в Рафах – южный город, граничащий с Египтом, где нашли убежище более миллиона перемещённых жителей Газы. Израильские военные полагают, что в городе скрываются тысячи боевиков ХАМАС, а также, возможно, держат десятки заложников.

В пятницу ООН предупредила, что такая операция потенциально может поставить под угрозу жизни ещё тысяч людей.

А министр обороны Израиля Йоав Галант заявляет, что ХАМАС не намерен достигать соглашения. По его словам, в ближайшее время начнутся активные военные действия как в Рафахе, так и в остальной части анклава.

Между тем, тысячи израильтян выходят на протесты с требованием к Нетаньяху достичь соглашения с ХАМАС и вернуть заложников домой.

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