В Мексике подтвердили гибель троих сёрфингистов из Австралии и США

Мексиканские власти подтвердили гибель троих сёрфингистов из Австралии и США. Их тела недавно нашли на дне..

Мексиканские власти подтвердили гибель троих сёрфингистов из Австралии и США. Их тела недавно нашли на дне колодца глубиной 15 метров в штате Нижняя Калифорния. Иностранцы были убиты выстрелом в голову. Погибших опознали родители.

Трое иностранных туристов пропали около полутора недель назад. Это братья Джейк и Каллум Робинсоны из Австралии и американец Картер Роуд. Молодые люди приехали в Мексику заниматься сёрфингом. Они жили в палатках недалеко от туристического городка Энсенада. Последний раз их видели 27 апреля.

По данным властей, задержаны трое подозреваемых. Предполагается, что они хотели украсть пикап сёрфингистов. Возможно, те оказали сопротивление, и подозреваемые их расстреляли, а позже сбросили трупы в колодец. Недалеко от места происшествия полиция обнаружила сгоревшую машину, палатки, гильзу и следы крови.

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Прокурор штата Нижняя Калифорния заявила, что, возможно, будут и другие аресты. Но, по её словам, нет признаков того, что к убийству причастна какая-нибудь преступная группировка.

Между тем мексиканские сёрфингисты собрались на пляже в Энсенаде, чтобы почтить память погибших. Они также выразили солидарность с австралийскими гражданами.

При этом многие местные жители недовольны тем, что в штате нет безопасности. А некоторые задают властям вопрос: почему пропавших иностранцев и их убийц нашли очень быстро, а на поиски исчезнувших мексиканцев уходят недели, месяцы и даже годы?

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