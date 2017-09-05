05 сентября 2017
Телеканал NTD

Наплыв туристов на вьетнамский Фукуок: польза или вред?

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В Сиамском заливе недалеко от побережья Камбоджи находится самый большой остров Вьетнама – Фукуок. Его площадь — 574 квадратных километра. Ещё 40 лет назад здесь проживало около 10 тысяч человек. Сегодня же — более 110 тысяч.

Рабочие места создаёт быстро развивающийся туристический сектор. В прошлом году остров посетило более 870 тысяч гостей, что принесло почти 140 миллионов дохода. У правительства есть план к 2020 году привлечь на Фукуок 2 миллиона 300 тысяч отдыхающих.

Появляются новые отели и рестораны. Строят дороги. [владелец местного ресторана]:
«Если сравнивать ситуацию в 1997 и сейчас, то это небо и земля. Для местных это изменения к лучшему. Я разговаривал со многими. Они говорят, что долго этого ждали, потому что для них это работа».

В 2014 году власти Вьетнама разрешили всем туристам приезжать на Фукуок на период до 30 дней без виз. А двумя годами ранее здесь открылся международный аэропорт с прямыми рейсами из Японии, Таиланда, Сингапура и Гонконга. [Рори Майлс, житель Фукуока родом из Австралии]:
«Я не знаю точных цифр, но могу сказать, что улицы стали оживлёнными в те периоды, когда раньше этого никогда не было. Развитие инфраструктуры – это хорошо».

Впрочем, многие теперь опасаются, что с наплывом туристов остров станет грязным. Кроме того, он может лишиться своей культурной идентичности. [местная жительница]:
«Многие туристы, которые приезжают на Фукуок, выбрасывают много мусора и не беспокоятся об окружающей среде. Некоторые иностранные туристы едут сюда ради нетронутой природы, но другие туристы эту природу уничтожают и не заботятся об экологии».

Тем временем, на острове ищут новые способы привлечь больше отдыхающих. Помимо пляжей, здесь предлагают и экскурсии. Например, в бывший лагерь для военнопленных.

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