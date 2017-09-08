В Лондоне показали электрическое будущее Jaguar Land Rover

Концепцию видения автомобилей будущего представила британская компания на фестивале Jaguar Land Rover Tech Fest в Лондоне. При этом производитель не забыл о любителях ретро-машин.

Отныне классический родстер Jaguar E-Type Zero, впервые сошедший с конвейера в 1968-м, можно будет приобрести с электромотором. Под его капотом разместили аккумуляторную батарею ёмкостью 40 киловатт-час. До сотни E-Type Zero разгоняется примерно за пять с половиной секунд.

[Тим Ханниг, директор Jaguar Land Rover Classic]:

«Мы учитываем две разные тенденции: во-первых – это охрана окружающей среды. В будущем во многих регионах могут запретить бензиновые двигатели, и будет грустно больше не видеть таких машин. Во-вторых, есть очень много поклонников классических автомобилей».

Возможно, не каждому любителю ретро-машин понравится такая метаморфоза силовой установки. Тогда можно будет купить автомобиль с обычным двигателем внутреннего сгорания. По мнению экспертов, важно, что появилась альтернатива.

[Стив Кропли, главный редактор журнала Autocar]:

«Думаю, консерваторы скажут, что надо отстаивать бензиновые двигатели. Но появятся города, где запретят выбросы, и тогда человек сможет ездить на экологичном E-Type, который в то же время остаётся классикой».

А вот таким, в представлении Jaguar Land Rover, станет автомобиль в 2040 году. Электрический концепт Jaguar Future-Type будет полностью самоуправляемым. При этом покупать его не придётся, машины станут прокатными. Клиентам достаточно приобрести «умный» руль Sayer, с помощью которого они смогут взаимодействовать с машиной.

[Ральф Спет, директор Jaguar Land Rover]:

«Мы стоим на пороге самой захватывающей революции в истории автомобилей. У нас есть идеи, способные облегчить и изменить жизнь. Но это потребует от всех нас мудрого решения, которое невозможно принять в одиночку».

Британский производитель представил и более приближённый к реальности концепт – электрический кроссовер Jaguar I-Pace. Это первый электрокар компании. В продажу поступит во второй половине следующего года.