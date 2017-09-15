Вымерший вид слоновых черепах возвращают к жизни

Эта огромная неторопливая рептилия – дальняя родственница слоновой черепахи вида, который последние 150 лет считается вымершим. Национальный парк на Галапагосе намерен повернуть время вспять.

[Уолтер Бустос, директор Национального парка Галапагос]:

«Мы собираемся восстановить вид Флореана благодаря программе размножения в неволе. Мы используем опыт Национального парка Галапагос, который уже вернул в естественную среду обитания 5000 черепах. Впервые мы сделаем это в отношении вида, который считается вымершим. Это будет наш подарок человечеству».

Флореана – это остров галапагосского архипелага, где когда-то жили черепахи. А на острове Исабела нашли родственниц флореанских рептилий с общим геном. Учёные говорят, что туда их привезли моряки около двух веков назад.

Этих черепах планируют селективно размножать, чтобы в итоге получить особей, максимально напоминающих флореанских слоновых черепах.

[Уолтер Бустос, директор Национального парка Галапагос]:

«Через 5 лет вид флореанских черепах сможет вернуться в своё место обитания. Национальный парк Галапагос отправит их обратно на остров».

С XVI века главную угрозу для слоновых черепах представляли пираты. Эти рептилии долгое время могут жить без воды и еды, поэтому их отлавливали и использовали в качестве «живых консервов». Позже на острова завезли домашних животных, которые начали поедать черепашьи яйца и молодых особей.

Раньше на Галапагосе было около 250 тысяч слоновых черепах. Теперь всего несколько тысяч.