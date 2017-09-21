21 сентября 2017
Телеканал NTD

Козы спасают леса от пожаров

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Пожарные Жироны снова на выезде. Лесные пожары этим летом стали проблемой не только для Испании, но и для всей Европы. Им способствовали высокие температуры и сильный ветер.

[Эдгар Небот, пожарный]:
«В обычный сезон у нас 2-3 пожара в день, а в особо жаркие дни – 5-6, иногда 10 в день».

Недавно здесь нашли простое и эффективное средство пожары предотвращать. На задание выходит команда опытных «уничтожителей» легко воспламеняющихся материалов. Это обычные козы. Они съедают ковёр растительности, по которому огонь распространяется в считанные секунды.

[Ориол Вилальта, организатор кампании]:
«Мы называем их пожарными, потому что для нас они – настоящие пожарные. Они, конечно, не люди, но помогают нам как предотвратить пожары, так и уменьшить их площадь».

[Пау Фигерас Мундо, пастух]:
«Я очень рад, что моя работа помогает уменьшить пожары. К тому же, от этого напрямую зависит моя жизнь. Мы работаем тут, наша жизнь проходит рядом с лесом».

Съедая растительность, козы расчищают для пожарных доступ в лес. Взамен продукцию фермеров рекламируют.

[Юдит Надаль, пастушка]:
«Я говорю, что это мясо предотвращает пожары. Полезное мясо, правда? Покупая наше мясо, вы делаете вклад в предотвращение пожаров».

[Ориол Вилальта, организатор кампании]:
«Пастухи – главное звено в цепи. В настоящее время мы можем продавать и рекламировать их продукцию, делая упор на то, что они частично предотвращают пожары».

Стоит отметить, что местные породы коз лучше всего подошли для ответственной миссии. Поедают растительность они особенно быстро.

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