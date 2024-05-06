Австралийские шахтёры делают асаны, чтобы избавиться от стресса

Шахтёр Шейн Батлер готовится к очередному рабочему дню в одном из отдалённых районов австралийского штата Квинсленд...

Шахтёр Шейн Батлер готовится к очередному рабочему дню в одном из отдалённых районов австралийского штата Квинсленд. Впереди 12-часовая рабочая смена под землёй.

Он работает по семь дней каждые две недели. Говорит, что может выдержать такую работу благодаря своему хобби.

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[Шейн Батлер, шахтёр]:«Я немного нервничал по этому поводу. Но как только я начал, то почувствовал радость и теперь без этого не могу».

42-летний Шейн страдал от беспокойства. Пять лет назад решил попробовать йогу.

[Шейн Батлер, шахтёр]:«Нужно найти баланс в жизни, успевать быть отцом, зарабатывать, постоянно прикладывать усилия».

С тех пор Шейн настолько полюбил йогу, что сам стал инструктором. Теперь пытается привлечь к занятиям больше шахтёров.

[Рената Карлсон, шахтёр]:«Говорите об этом на работе, старайтесь и воодушевляйте других». [Базза Роджерс, шахтёр]:«Мы много смеялись, когда сюда пришли. Здесь была хорошая, приятная атмосфера». [Джей Брайант, шахтёр]:«Я не очень подготовленный и гибкий, но мне очень хочется над этим работать».

В Австралии уровень самоубийств среди работников горнодобывающей и строительной отрасли на 80 процентов выше, чем среди остального населения. Любые попытки улучшить психическое здоровье работников приветствуются.

Это именно то, за что выступает Тони, создавая места отдыха для мужчин, после того как сам столкнулся с проблемами психического здоровья.

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[Тони Тохолке, волонтёр]:«Послушайте, если вы страдаете от чего-то, обратитесь за помощью и не стесняйтесь, нечего стыдиться. Это то же самое, что простуда. Просто сделайте это». [Шейн Батлер, шахтёр]:«Большинство людей молчат об этом. Но в итоге они расслабляются, улыбаются, и можно сказать, что что-то в них изменилось».