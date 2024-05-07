Ещё одно лето без света: египтяне готовятся к новым отключениям

Сокращение производства и прибыли. Мастерские в центре Каира снова страдают от ежедневных отключений света. В течение..

Сокращение производства и прибыли. Мастерские в центре Каира снова страдают от ежедневных отключений света. В течение священного для мусульман месяца Рамадан электричество подавали постоянно. Теперь его отключают на два часа каждый день. [Ом Гада, владелица кузницы]:«Два часа потрачены впустую, и это задерживает мою работу. Эти два часа – даже если бы это были полчаса – они очень задерживают работу. В определённый момент рискуешь потерять весь день».

Когда прошлым летом начались плановые отключения электроэнергии, это стало шоком для египтян. Раньше здесь не было таких проблем. Власти обещают, что это временно. Но запасы природного газа сокращаются, а это означает, что отключений будет больше.

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[Ахмед ас-Саба, работник кузницы]:«Вся наша работа связана с машинами, которые работают на электричестве, а свет отключают на два часа, что очень влияет на работу. Купить генераторы мы не можем, поскольку они импортные и очень дорогие».

Несмотря на то, что Объединённые Арабские Эмираты вложили в страну рекордные инвестиции в рамках пакета помощи МВФ, это не помогло в корне решить экономические проблемы.

Отключения начались после того, как Египет направил большую часть добытого газа на экспорт, чтобы собрать дефицитные доллары. А для поддержания работы своих электростанций он начал покупать мазут.

[Иссам, работник магазина]:«Когда отключают электричество, производство падает, машины не работают; продажи также падают, потому что люди не приходят. Кондиционеры не работают, поэтому жарко, кассовый аппарат и весы тоже не работают. Генератор достать не можем, потому что он работает на бензине и очень шумит, что мешает работе».

Летом прошлого года власти говорили, что причиной отключений света была жара. Однако даже после похолодания ситуация не изменилась.

Сейчас чиновники говорят, что в отключениях виноват растущий спрос со стороны населения.

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