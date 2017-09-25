В меню лондонского ресторана – сирийский конфликт

Ресторан «Сирийский конфликт» открылся в столице Великобритании в Международный день мира. Название говорит само за себя. Владельцы заведения хотят вернуть теме войны в Сирии актуальность. Делают это при помощи хумуса и фалафеля.

Шеф-повар Хайтам Яссин – из Дамаска. Для посетителей готовит традиционные сирийские блюда, например, соусы, фаршированные баклажаны. А за столом всех вдохновляют на лёгкую политическую дискуссию.

[Хайтам Яссин, шеф-повар ресторана]:

«Кому не нравится мир? Если я могу сделать свой вклад в установление мира при помощи приготовления блюд, то почему нет? Я могу вдохновить людей обсуждать любой вопрос, особенно проблему Сирии».

Война в Сирии длится более шести лет. Владельцы заведения считают, что тема потеряла актуальность не только в обществе, но и среди политиков. Так, главным вопросом обсуждений на сессии Генеральной Ассамблеи ООН стала ядерная программа Северной Кореи.

[Хайтам Яссин, шеф-повар ресторана]:

«Я хочу, чтобы люди в первую очередь насладились едой и почувствовали себя хорошо. Во-вторых, они выйдут из этого заведения, по меньшей мере, с маленькой мыслью о сирийской проблеме. Они будут говорить с другими людьми об этом, и возможно, стимулируют парламент что-то сделать».

Посетители говорят, что здесь их вдохновили действовать.

[Стефани Суор, посетительница]:

«Знание – это сила. Сегодня мы получаем знания и заводим друзей. А после этого нужно что-то сделать». [Пабло Эрнандес, посетитель]:

«Мы узнаём о том, что происходит в Сирии, о конфликте, знакомимся с культурой. Мы сближаемся с людьми. Это был интересный вечер: наполненный вкусами и интересными фактами».

Ресторан открыли временно. Однако его работники надеются, что он успеет сделать свой вклад в установление мира на их родине.