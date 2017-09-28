В Голливуде строят грандиозный музей кино

В Лос-Анджелесе полным ходом идёт грандиозная стройка. К 2019 году здесь возведут музей кино. Первый в Голливуде. Об этом сообщили на пресс-конференции прямо на стройке.

[Кэтлин Кэннеди, президент кинокомпании Lucas Films]:

«У нас до сих пор не было музея кино. А теперь появилась возможность создать самый лучший музей кино в мире».

Проект оценили в 388 миллионов долларов. 75% средств уже собраны. Недавно известные филантропы супруги Шерил и Хаим Сабан тоже пожертвовали 50 миллионов долларов из своего благотворительного фонда.

[Шерил и Хаим Сабан, кинопродюсеры и филантропы]:

«Я благодарна своей счастливой звезде, что мы можем сделать такой вклад. <> Скажу короче: «I feel good»».

Музей расскажет об истории голливудского кинематографа с 1920 года. Его проектирует известный итальянский архитектор Ренцо Пиано. Здесь будут многочисленные помещения для выставок.

[Керри Брауэр, директор музея кино]:

«У нас есть рубиновые туфли из «Волшебника страны Оз». Их использовали для крупных планов. Думаю, это привлечёт много внимания. У нас есть вещи из библиотеки Хичкока. Здесь представят уникальные документы из истории кинематографа и Голливуда».

Увенчает конструкцию площадка со стеклянным куполом.

[Эрик Гарсетти, мэр Лос-Анджелеса]:

«Это возможность вспомнить, что Америка производит вещи, которые объединяют мир. Лос-Анджелес был центром этого процесса. Мы так быстро движемся вперёд, что порой забываем прошлое. Но теперь оно будет жить в этом здании».

Голливуд – район на северо-западе Лос-Анджелеса. Здесь находятся студии крупнейших кинокомпаний мира, таких как Paramount Pictures, Warner Bros., Columbia Pictures и других.