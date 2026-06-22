Полноразмерная Lego-версия гиперкара Koenigsegg Sadair’s Spear дебютировала в Швеции

В шведском Энгельхольме дебютирует полноразмерная версия гиперкара Koenigsegg Sadair’s Spear, созданная из Lego. Реплика состоит из..

В шведском Энгельхольме дебютирует полноразмерная версия гиперкара Koenigsegg Sadair’s Spear, созданная из Lego. Реплика состоит из реальных автомобильных компонентов, а также деталей знаменитого конструктора. Их почти 330 тысяч. Вес копии – 1,8 тонны. Из них 400 килограммов приходится на кирпичики Lego.

Автомобиль-реплика поднялся на холм на автодроме Гудвуд в Англии со скоростью 111 километров в час и тем самым побил рекорд скорости для полноразмерных автомобилей Lego Technic.

[Кристиан фон Кёнигсегг, глава компании Koenigsegg]:

«Это мечта – иметь замечательный автомобиль Lego Technic Sadair’s Spear. И это, конечно же, замечательное полномасштабное творение».

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Над проектом работали несколько лет. Реплика создана с учётом особенностей оригинала, таких как вертикально открывающиеся двери, оборудованные фирменным механизмом.

[Любор Зелинка, сотрудник компании Lego]:

«Думаю, это самый сложный проект, в котором я когда-либо участвовал. Дело в количестве функций, которые нам пришлось включить – начиная с высокой максимальной скорости и заканчивая всеми деталями и режимом, когда открываются задняя дверь, капот и боковые двери».

Компания Lego также представила модель шведского гиперкара в масштабе 1:8. Она поступит в продажу в июле.

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