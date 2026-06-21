Хорватка спасла маленького пони и взяла его к себе в квартиру

Стук копыт не тот звук, который ожидаешь услышать в собственной квартире. Но хорватка Анджелка Йосипович из..
Дата загрузки: 2026-06-23
Стук копыт не тот звук, который ожидаешь услышать в собственной квартире. Но хорватка Анджелка Йосипович из города Ровинь рада этому шуму. Она выхаживает маленького пони, жизнь которого ещё недавно висела на волоске.
[Анджелка Йосипович, владелица пони]:
«Каждые два часа мы подогреваем молоко и кормим его. Если не покормить, он просыпается и подходит к нам».
Жеребёнок родился три недели назад на ферме Анджелки и её мужа Кристияна в городке Бале. У пони было инфекционное заболевание, и мать от него отказалась.
Животное отвезли в ветеринарную клинику. Там сделали операцию. Причём многие хорваты пожертвовали деньги, чтобы помочь её оплатить. Пони был в тяжёлом состоянии. Но хозяйка верила, что он выживет. Жеребёнок тоже изо всех боролся за жизнь и ни разу не отказался от еды.
Сейчас днём его отвозят на ферму, а ночует он в квартире.
[Кристиян Еленич, владелец фермы]:
«Это как завести ещё одну собаку. Ничего особенного. Он ещё маленький, и пока с ним можно уживаться в квартире».
Супруги считают, что через три недели пони сможет постоянно жить на ферме. Он будет делить пространство с ламами, лошадьми, овцами и свиньями.
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