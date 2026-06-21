Стук копыт не тот звук, который ожидаешь услышать в собственной квартире. Но хорватка Анджелка Йосипович из..

Хорватка спасла маленького пони и взяла его к себе в квартиру

Стук копыт не тот звук, который ожидаешь услышать в собственной квартире. Но хорватка Анджелка Йосипович из города Ровинь рада этому шуму. Она выхаживает маленького пони, жизнь которого ещё недавно висела на волоске.

[Анджелка Йосипович, владелица пони]:

«Каждые два часа мы подогреваем молоко и кормим его. Если не покормить, он просыпается и подходит к нам».

Жеребёнок родился три недели назад на ферме Анджелки и её мужа Кристияна в городке Бале. У пони было инфекционное заболевание, и мать от него отказалась.

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Животное отвезли в ветеринарную клинику. Там сделали операцию. Причём многие хорваты пожертвовали деньги, чтобы помочь её оплатить. Пони был в тяжёлом состоянии. Но хозяйка верила, что он выживет. Жеребёнок тоже изо всех боролся за жизнь и ни разу не отказался от еды.

Сейчас днём его отвозят на ферму, а ночует он в квартире.

[Кристиян Еленич, владелец фермы]:

«Это как завести ещё одну собаку. Ничего особенного. Он ещё маленький, и пока с ним можно уживаться в квартире».

Супруги считают, что через три недели пони сможет постоянно жить на ферме. Он будет делить пространство с ламами, лошадьми, овцами и свиньями.

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