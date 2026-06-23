Командный дух и стремление к победе вдохновляют этих гребцов. В Новом Тайбэе на Тайване соревнуются лодки-драконы...

Более 200 команд поучаствовали в гонках на драконьих лодках на Тайване

Командный дух и стремление к победе вдохновляют этих гребцов. В Новом Тайбэе на Тайване соревнуются лодки-драконы. Это часть традиций древнего китайского праздника Дуаньу.

В гонках участвуют более 200 команд и сотни гребцов. К состязанием готовятся весь год.

[Чжэн Айхуа, капитан команды]:

«Гребля на лодках-драконах – это нечто особенное. Это не бег или другие индивидуальные виды спорта. Это командная работа, поэтому недостаточно быть хорошим самому, каждый должен быть сильным».

Драконьи лодки соревнуются на дистанции в 500 метров. Размеры каноэ разные. На борту может быть от 10 до 20 гребцов. Гонки напряжённые и захватывающие.

[зрительница]:

«Я очень взволнована, и, кажется, все остальные тоже. Не знаю, как другие, но я впервые пришла посмотреть на гонки драконьих лодок. В них участвует мой друг. Им нужно преодолеть 500 метров. Это большая дистанция, и каждая команда выкладывается на полную».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Нирадж Чаухан, турист из Индии]:

«В Индии подобные гонки проходят и в штате Керала. Но там мне не довелось их увидеть. Я приехал сюда две недели назад, и, к счастью, у меня есть шанс увидеть гонки на лодках-драконах. Это для меня большая удача».

Истоки праздника корнями уходят в древние времена. Причём зародился он после печального события.

Когда столицу царства Чу захватил военачальник царства Цинь, китайский поэт-патриот Цюй Юань решил покончить с собой. Он бросился в реку и утонул. Крестьяне не захотели, чтобы тело поэта съели рыбы, поэтому отправились его разыскивать. Одновременно били в барабаны и ударяли по воде вёслами, чтобы отпугнуть рыб.

Так что состязания на драконьих лодках символизируют поиски утонувшего поэта. Соревнования ежегодно проходят на Тайване и в Гонконге.

Короткая ссылка на эту страницу: