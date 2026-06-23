Норвегия обыграла Сенегал и выходит в плей-офф ЧМ-2026

Норвегия обыграла Сенегал 3:2 во втором туре группы I Чемпионата мира и обеспечила себе место в..

Норвегия обыграла Сенегал 3:2 во втором туре группы I Чемпионата мира и обеспечила себе место в плей-офф. Сенегал остался без очков после двух матчей. Теперь, чтобы пройти дальше, ему необходимо обыграть Ирак в заключительном туре.

После финального свистка многие болельщики в Дакаре сказали, что команда проиграла из-за ошибок в обороне.

[Фатумата, болельщица сборной Сенегала]:

«Не сработали крайние защитники. Все мячи, все голы пришли из-за Кулибали. Это ошибка Кулибали. На месте тренера Папы Тьява я бы не выпустила его в стартовом составе. Он должен был выйти во втором тайме. Он не в форме. Игрок, который столько месяцев не играл в футбол, неизбежно теряет форму».

Это второе подряд поражение сборной в чемпионате. В стартовом матче команда уступила Франции со счётом 1:3. То есть в целом она пропустила в свои ворота уже шесть мячей.

[Баду Садиа, болельщик сборной Сенегала]:

«Я очень разочарован. Мы даже обсуждали это. Очень обидно, и мы совсем не ожидали такого. Очень больно. Но это футбол».

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В другом матче группы I Франция обыграла Ирак со счётом 3:0 и также обеспечила себе выход в плей-офф. Перед последним туром Франция и Норвегия набрали по шесть очков. Теперь они разыграют первое место в группе.

В группе J Аргентина обыграла Австрию со счётом 2:0 и досрочно обеспечила себе первое место. В другом матче Алжир одержал волевую победу над Иорданией – 2:1.

Заключительные матчи группового этапа в этих группах пройдут в конце недели. Сенегал встретится с Ираком, а Норвегия сыграет с Францией за первое место в группе I. В группе J Аргентина проведёт матч с Иорданией, а Алжир встретится с Австрией.

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